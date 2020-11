Elezioni Usa, Joe Biden a un passo dalla vittoria. Sta già lavorando alla squadra: "Saremo pronti dal primo giorno"

Marianna Castelli 05 novembre 2020 a

Joe Biden sempre più vicino alla vittoria nella sfida elettorale con Donald Trump per la presidenza degli Stati Uniti. La Cnn fotografa la situazione attuale: avrebbe conquistato 253 grandi elettori contro i 213 del presidente uscente. Fox News, invece, considera il vantaggio ancora maggiore e secondo la sua ricostruzione il duello al momento è 264 a 214. Occorre conquistare 270 elettori per diventare presidente Usa. Ora gli occhi sono puntati sulla Georgia dove lo spoglio è ancora in corso. Secondo Cnn, Biden avrebbe conquistato Arizona e Nevada, Trump la Pennsylvania. In attesa della vittoria e della proclamazione, Biden ha lanciato il sito per la transizione presidenziale, buildbackbetter.com. "Il popolo americano determinerà chi servirà come prossimo presidente degli Stati Uniti. I voti sono ancora in fase di conteggio in diversi Stati del Paese. Le crisi che affliggono il Paese sono gravi, da una pandemia a una recessione economica, dal cambiamento climatico all'ingiustizia razziale, e il team di transizione continuerà a prepararsi a tutta velocità in modo che l'amministrazione Biden-Harris possa iniziare a correre il primo giorno", si spiega sulla home page.

