Covid, in Svizzera oltre 10mila contagi nelle ultime 24 ore. Tamponi positivi nel 27.7% dei casi

Emergenza Covid oltre ogni pessima previsione anche in Svizzera. E' stata superata la soglia dei 10mila contagi in un solo giorno. Oggi, mercoledì 4 novembre, i tamponi positivi annunciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica sono stati ben 10.043. In tutto il Paese e nel vicino Liechtenstein sono stati effettuati 36.369 esami, il tasso di positività è stato quindi particolarmente alto, addirittura del 27.70 per cento. Ancora 72 i decessi. Dall'inizio della pandemia i contagi sono stati 192mila e 2.500 le vittime. Si tratta di numeri molto preoccupanti se si considera che il Paese elvetico ha soltanto 8 milioni e mezzo di abitanti.

