Covid, Gran Bretagna: sfiorati i 500 morti in un solo giorno, approvato il secondo lockdown

Il bollettino di oggi, mercoledì 4 novembre

04 novembre 2020 a

a

a

La situazione di fa pesante in Gran Bretagna e il bollettino medico che arriva oggi, mercoledì 4 novembre 2020, lo testimonia.

Il Paese registra infatti una grave impennata di decessi da Coronavirus, con l’ultimo bollettino che annuncia 492 nuovi morti, mentre ieri erano 397. I contagi delle ultime 24 sono 25.177, un dato superato soltanto lo scorso 21 ottobre (26.688). In questa situazione, il parlamento ha approvato a stragrande maggioranza il secondo lockdown per l’Inghilterra che entrerà in vigore domani 5 novembre.I voti favorevoli sono stati 516 e i contrari 38. Fra i contrari vi sarebbero dei conservatori ribelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.