Elezioni Usa, i sospetti di Trump: "Molto strana la magica sparizione del mio vantaggio nella notte"

I sospetti di Donald Trump nelle elezioni Usa. In un tweet il presidente uscente e candidato Repubblicano, ha commentato la variazione del risultato (provvisorio) in stati come Wisconsin e Nevada.

Usa, Biden avanza in Wisconsin e Michigan e il suo entourage annuncia: "La gara si sta concludendo in nostro favore"

"La scorsa notte ero in testa, spesso in modo solido, in molti stati chiave che, in quasi tutti i casi, i Democratici governavano e controllavano. Poi, uno per uno, hanno iniziato a sparire magicamente mano a mano che venivano contate discariche di schede a sorpresa. Molto strano. I sondaggisti si sono sbagliati totalmente e come mai nella storia", ha scritto Donald Trump nel tweet in questione che fa molto discutere.

