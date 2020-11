Stati Uniti, chi è il presidente? Ancora tutto in bilico, decide il voto postale. Biden: "Serve pazienza". Trump: "Vogliono rubarci le elezioni"

04 novembre 2020 a

a

a

Chi è il presidente degli Stati Uniti? Nonostante una lunga giornata di lavoro nei seggi elettorali (la notte italiana), in America ancora non è chiaro se Donald Trump sia riuscito ad ottenere la conferma della carica politica più importante del mondo oppure se ce l’abbia fatta Joe Biden. Il risultato definitivo delle elezioni è appeso al voto postale e ci vorrà ancora del tempo per il verdetto, visto che entrambi sono ancora nelle condizioni di poter vincere. Potrebbero volerci anche alcuni giorni. Ma mentre Biden chiede ai suoi di avere pazienza e sottolinea che va conteggiata ogni scheda, Trump accusa senza mezzi termini: “Abbiamo vinto, ma vogliono rubarci il voto”.

