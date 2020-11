Covid, nel Regno Unito altri 397 morti in 24 ore. Dall'inizio della pandemia sono oltre 47mila

03 novembre 2020 a

a

a

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati oltre 20mila i nuovi casi di Covid, per l'esattezza 20.018. Sono 397, invece, gli ulteriori morti. Dall'inizio della pandemia i casi ufficiali sono un milione e 73mila (1.073.882), mentre le vittime salgono a 47.250. Stando ai dati del portale della Johns Hopkins University, la Gran Bretagna è il terzo Paese d'Europa per numero di casi (il primo è la Francia, il secondo la Spagna), mentre è il primo per i decessi (seguito da Italia, Francia e Spagna). Nel Regno Unito sono entrate in vigore misure estremamente restrittive per cercare di rallentare la diffusione del Covid 19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.