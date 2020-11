Terremoto, oltre cento i morti in Turchia. Più di mille le persone ferite

Julie Mary Marini 03 novembre 2020 a

Sono oltre cento i morti in Turchia per il terremoto di venerdì 30 ottobre, con epicentro in Grecia. Secondo il conteggio aggiornato, le vittime accertate sono 102 e purtroppo il numero potrebbe aumentare ancora. Gli uomini dei soccorsi, infatti, continuano a scavare, non solo nella speranza di trovare ancora persone vive, ma anche per recuperare i corpi di chi è stato travolto dalle macerie e non ce l'ha fatta. Negli ospedali sono 143 le persone ricoverate, mentre 883 sono state già dimesse perché ferite in maniera lieve. E' l'agenzia Anadolu ad aggiornare i dati. Il sisma ha pesantemente colpito la città di Smirne che è la terza più grande del Paese con 4.3 milioni di abitanti. Nell'area intanto continuano le scosse di assestamento. Sono state quasi 1.500, di cui 44 di magnitudo superiore a 4.

