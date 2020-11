Covid, in Francia non basta il lockdown: scatta il coprifuoco a Parigi. Quasi un milione e mezzo di casi

03 novembre 2020 a

In Francia situazione sempre più grave per l'emergenza Covid. Secondo le autorità il lockdown imposto deve essere particolarmente rigoroso e quindi per ridurre ancora di più il rischio di inutili assembramenti, per l'area di Parigi, come per il resto dell'Ile de France, è stato annunciato il coprifuoco. E' stato il portavoce del governo transalpino, Gabriel Attal, ad ufficializzarlo. Stando ai dati della Johns Hopkins University, i casi di Covid 19 diagnosticati in Francia sono quasi un milione e mezzo, è il dato più alto di tutta Europa. Oltre 37mila i decessi attribuiti alla pandemia (quasi 47mila nel Regno Unito, 39mila in Italia e 36mila in Spagna).

