Attentato Vienna, drammatici video: un uomo colpito in strada, un terrorista ucciso, i colpi d'arma da fuoco, gli arresti | I filmati

Drammatici i video che sono stati diffusi via social sugli attacchi terroristici di Vienna. Il centro era pieno di persone (visto che da domani scatta la chiusura dei locali per i provvedimenti relativi al Covid) e quindi in molti hanno filmato le fasi dei drammatici attacchi.

Immagini dei terroristi che sparano con le armi automatiche, passanti colpiti, l'audio dei colpi delle armi da fuoco e il video di alcuni attentatori bloccati dalle forze dell'ordine.

I filmati, come sempre accade in casi del genere, sono stati diffusi via social e sono immediatamente diventati virali sulla rete, visti da centinaia di migliaia di persone di tutto il mondo. Relativamente all'attentato, non è ancora chiaro il bilancio degli attacchi.

Le immagini pubblicate fanno capire che sicuramente diversi terroristi siano stati presi. Il centro della capitale dell'Austria resta comunque blindato. I cittadini sono stati invitati a non uscire dalle abitazioni e dai locali.

Il ministro dell'Interno Karl Nehammer ha confermato che si tratta di attacchi di matrice terroristica e che sono almeno sei i luoghi dove gli attentatori hanno sparato. Sembra che fossero in possesso anche di esplosivi che non sarebbero riusciti ad utilizzare.

