Attentato a Vienna, spari alla sinagoga. I giornali locali: "Almeno sette morti"

Una sparatoria e forse anche un esplosione nel centro di Vienna. In serata vicino alla sinagoga di Seitenstettengasse sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco. Al momento la polizia ha solo confermato che è in corso un'operazione e che ci sarebbe un uomo in fuga. Il settimanale Florian Klenk, citando fonti del ministero dell’Interno, parla di attacco terroristico. Il giornale Kurier, invece, ipotizza che ci siano sette morti. Tra le vittime ci sarebbero un poliziotto e un attentatore. Inoltre ci sarabbero diversi feriti, notizie però ancora non confermate, così come quella di un attentatore suicida che si sarebbe fatto esplodere. Notizia in aggiornamento.

