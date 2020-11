Usa, durissimo attacco a Trump di Joe Biden: "E' il virus. Prima battiamo lui, poi sconfiggiamo il Covid"

02 novembre 2020 a

Stretta finale nella campagna elettorale per le presidenziali degli Stati Uniti. Joe Biden, candidato dei democratici, attacca frontalmente Donald Trump, paragonandolo al Covid. Biden promette che affronterà la pandemia da Coronavirus ma prima, spiega, deve sconfiggere un altro virus, Trump. Dichiarazioni davanti a decine di auto parcheggiate in un parco, nel centro di Filadelfia, in Pennsylvania: "Prima di battere il Covid dobbiamo sconfiggere Donald Trump: è lui il virus". Il pubblico ha lungamente applaudito e suonato il clacson durante il discorso dell'aspirante presidente degli Stati Uniti. Il candidato democratico ha definito una vergogna il fatto che Trump abbia sostenuto che i medici gonfiano i casi di contagio per ottenere denaro.

