Regno Unito, il premier Boris Johnson sul Covid: "Lockdown totale per evitare il doppio dei morti di primavera"

02 novembre 2020

Un lockdown totale per almeno quattro settimane. Il premier britannico Boris Johnson lo annuncerà in parlamento e spiegherà di aver fatto di tutto per tentare ogni altra opzione, ma il rischio è quello di avere durante l'inverno il doppio dei morti causato dalla prima ondata di Covid. Il premier britannico, conservatore, ha annunciato sabato scorso le nuove rigide misure, che da giovedì comporteranno la chiusura di pub, ristoranti, palestre, negozi non essenziali e luoghi di culto in Inghilterra. Il Parlamento voterà nella giornata di mercoledì 4 novembre. Secondo la Johns Hopkins University dall'inizio della pandemia i morti ufficiali causa Covid nel Regno Unito sono oltre 46mila. I contagi hanno superato il milione.

