Che tempo che fa, Covid in Francia: previsioni drammatiche. Rischiano di non bastare i letti di terapia intensiva. Il picco a metà novembre

01 novembre 2020

L'emergenza Covid per la Francia sta assumendo contorni sempre più drammatici. Li ha descritti con i numeri durante la trasmissione Che tempo che fa, Iman Sabbah, corrispondente da Parigi. Nella giornata di domenica 1 novembre sono stati oltre 46mila i nuovi casi Covid. Nel complesso 20mila i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 3.500 in terapia intensiva (289 nella giornata di oggi).

Per le autorità sanitarie transalpine il picco si avrà intorno al 15 novembre e secondo le previsioni saranno tra i 7mila e i 9mila i ricoverati in terapia intensiva. La Francia, però, dispone di 6.800 letti e quindi ha già iniziato a trasferire all'estero una parte dei malati.

