Coronavirus, anche l'Austria vara il lockdown: tutti i divieti. Il cancelliere Kurz: "Secondo blocco fino al 30 novembre"

Dopo la Francia, anche l'Austria ha optato per il lockdown per contenere la diffusione da Coronavirus. Fino al 30 novembre infatti il governo ha deciso per la chiusura di bar, ristoranti e hotel. Ad annunciarlo lo stesso cancelliere Sebastian Kurz. Entrando maggiormente nel dettaglio, il governo di Vienna ha comunicato una nuova stretta, con l'istituzione del coprifuoco e la chiusura appunto di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive, nel tentativo di arginare la seconda ondata della pandemia. "Un secondo blocco è in vigore da martedì 3 fino alla fine di novembre", ha affermato il cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa.

