Francia, colpi di arma da fuoco contro prete ortodosso a Lione. Caccia all'aggressore

Arriva un'altra drammatica notizia dalla Francia, seppur per ora senza particolari. Intorno alle ore 16 di oggi, sabato 31 ottobre, un prete ortodosso è stato ferito a colpi di arma da fuoco a Lione. L'aggressore è in fuga. E' stata la polizia a ufficializzare la notizia. Ennesima aggressione che segue quanto avvenuto a Nizza qualche giorno fa, quando nella chiesa di Notre Dame sono state uccise tre persone. Le forze di polizia della Francia ovviamente sono mobilitate per dare la caccia all'aggressore. E' in corso un importante dispiegamento della polizia nel settimo arrondissement, proprio nei pressi di una chiesa greca. Non sono ancora chiare le condizioni del sacerdote, secondo alcune fonti sarebbe morto.

