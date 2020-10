Coronavirus in Gran Bretagna, chiusura totale a un passo. Ma l'ex Oasis Liam Gallagher sbotta: "F**k lockdown"

31 ottobre 2020 a

La Gran Bretagna si avvia verso il lockdown nazionale, visto che i casi di positività al Coronavirus sono quasi un milione. Ma non tutti sono d'accordo e l'ex cantante degli Oasis Liam Gallagher non ha fatto nulla per nasconderlo.

Il fratello di Noel, con il quale ormai ha rotto i rapporti da anni, ha manifestato su twitter tutto il suo dissenso per l'imminente chiusura totale nel Regno Unito: "F**k lockdown", ha scritto il cantante. Il post ha inevitabilmente infiammato i social, tra critiche e approvazioni. Insomma, Liam Gallagher anche in questo periodo non si smentisce. Non è da escludere che il tweet susciterà pure la reazione del fratello Noel.

