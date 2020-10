La Gran Bretagna verso il lockdown nazionale. I casi positivi sono quasi un milione. Il governo vuole salvare gli ospedali

31 ottobre 2020 a

Il Regno Unito va verso un lockdown nazionale. E' il Times ad anticipare quelle che sembrano essere le prossime scelte del governo inglese. L'esecutivo sembra pronto ad azioni che possano rappresentare "rigorosi freni". Dovrebbero entrare in vigore già dalla prossima settimana per evitare che gli "ospedali vengano sottoposti a pressioni troppo forti". Il premier Boris Johnson starebbe valutando l'imposizione di nuove restrizioni di blocco totale da far partire prima possibile. Secondo la Johns Hopkins University, i casi in Gran Bretagna dall'inizio della pandemia sono stati quasi un milione (992mila) e i morti oltre 46mila, di cui oltre 40mila nella sola Inghilterra.

