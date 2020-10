Terremoto, almeno 4 morti e oltre 150 feriti nel sisma in Grecia e Turchia

30 ottobre 2020 a

E' salito a 152 il numero delle persone rimaste ferite a Smirne in Turchia, dove un terremoto di magnitudo 6,7 nella zona dell'Egeo (avvertito anche in Grecia) ha causato il crollo di diversi edifici. Lo ha riferito all'agenzia Anadolu il dipartimento per la gestione delle emergenze. Fermo al momento a 4 il numero dei morti nell'area di Bayrakli, nelle vicinanze della metropoli. La Protezione civile turca ha comunicato che le ricerche vanno avanti in 12 edifici colpiti. "La gente è in preda al panico. Sono usciti per le piazze, per le strade", ha dichiarato il capo del personale del Samos Hospital, Stamatis Filippis, alla rete televisiva Skai. La scossa è stata avvertita anche ad Atene, a circa 300 chilometri di distanza.

