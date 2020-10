Covid, in Germania casi in aumento: oltre 11mila positivi e 42 morti in 24 ore. Possibili nuove restrizioni

27 ottobre 2020 a

Anche la Germania fa registrare un nuovo aumento dei casi di Covid 19. Nelle ultime 24 ore ne sono stati confermati oltre 11mila, per l'esattezza sono 11.409. In aumento anche i decessi: 42. Dall'inizio della pandemia nel territorio tedesco i casi complessivi accertati sono stati poco meno di 500mila, 449.275, Mentre le vittime sono salite a 10.098. I dati sono stati ufficializzati dal Robert Koch-Institut. Anche la Germania sta valutando di applicare nuove misure restrittive per cercare di contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus all'interno del suo territorio. Angela Merkel ha invitato la popolazione ad alzare al massimo il livello di attenzione.

