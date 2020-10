Covid, nuove restrizioni anche in Russia: bar chiusi dalle 23 alle 6, raccomandato uso delle mascherine

27 ottobre 2020 a

Anche in Russia nuovi provvedimenti per cercare di contenere la diffusione del Covid. E' stato il Servizio federale per la salute dei consumatori russo (Rospotrebnadzor) a ordinare la chiusura dei bar e dei ristoranti dalle ore 23 fino alle ore 6 del mattino per cercare di diminuire gli assembramenti e rallentare il virus. E' stato inoltre raccomandato l'uso delle mascherine nei luoghi di permanenza delle persone in particolare nell'ambito dei trasporti pubblici, dei taxi, dei parcheggi e degli ascensori. E' stata l'agenzia russa Interfax a diffondere le notizie sulle nuove restrizioni che entreranno in vigore a partire dalla giornata di domani, 28 ottobre.

