Mohammad Ikram, il giocatore di biliardo senza braccia. La sua tecnica nei colpi conquista il mondo | VIDEO

Mohammad Ikram dimostra ancora una volta come volere è potere. Il ragazzo infatti è un giocatore di biliardo in Pakistan ma è nato senza braccia. Eppure non si è mai arreso e in tutti i modi sta cercando di realizzare il suo sogno sportivo. In questo video di Bbc Sport si possono vedere tutte le qualità di Mohammad, che effettua i suoi colpi con la faccia.

Ora Ikram spera di giocare all'estero e di ottenere l'appoggio del primo ministro Imran Khan, l'ex tuttofare di cricket che ha portato la squadra pakistana alla vittoria nella Coppa del Mondo 1992. Da sogno a obiettivo, Mohammad potrebbe raccogliere finalmente i frutti del suo impegno.

