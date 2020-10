Svizzera, scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel cantone di Glarona: avvertita anche in Valtellina

26 ottobre 2020 a

Scossa di terremoto in Svizzera. Un sisma di magnitudo 4.2 della scala Richter si è verificato domenica 25 ottobre alle 23.23. a 50 chilometri dal confine italiano. L’epicentro si colloca nel cantone svizzero di Glarona, al confine con quello di Grigioni e di San Gallo. Non vi sono comuni italiani entro 50 km dall’epicentro, anche se la scossa è stata avvertita pure in Valtellina, mentre le città svizzere più vicine sono Glarus (a circa 15 km di distanza) e Chur (a circa 30 km). L’evento sismico è stato seguito da altri 4 eventi di magnitudo 2.2, 1.7, 3.4 e 1.9, sempre della scala Richter.

