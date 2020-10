Morto Lee Kun Hee, addio all'uomo che ha trasformato Samsung in un colosso internazionale

25 ottobre 2020 a

Lee Kun-Hee, presidente del gigante tecnologico sudcoreano Samsung Electronics, è morto domenica 25 ottobre all’età di 78 anni a Seoul, secondo una dichiarazione rilasciata dalla società. Lee ha trasformato Samsung in un mondo "innovatore, leader e potenza industriale di un’azienda locale", afferma la dichiarazione. "Le nostre più profonde condoglianze sono per la sua famiglia, i parenti e gli amici più cari. La sua eredità sarà eterna", ha aggiunto. Lee, il figlio del fondatore del Samsung Group Lee Byung-chul, è nato nella contea di Uiryeong nella provincia sudcoreana di Gyeongsang il 9 gennaio 1942. Nel 2014 Lee ha avuto un infarto e da allora è rimasto ricoverato in ospedale.

