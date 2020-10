Libia, raggiunto accordo storico: cessate il fuoco permanente

24 ottobre 2020 a

In Libia è stata raggiunta una storica tregua tra le parti in conflitto dopo nove anni di guerra civile. Sotto l’egida dell’Onu, la commissione militare congiunta 5+5, composta dalle delegazioni del Governo di accordo nazionale di Tripoli e dell’opposizione guidata dal generale Khalifa Haftar, ha concordato un cessate il fuoco permanente con effetto immediato. La svolta, che prevede anche il ripristino dei collegamenti aerei e terrestri interni al Paese e l’obbligo per i mercenari stranieri di lasciare il territorio, pone le basi per i successivi colloqui politici, in programma per novembre, che hanno lo scopo di trovare una soluzione duratura al caos esploso dopo l’uccisione del dittatore Muammar Gheddafi.

La rappresentante speciale del segretario generale Onu, Stephanie Turco Williams, che ha condotto i colloqui di mediazione, si è detta "onorata" di aver assistito a un momento che passerà alla storia ma ha ammonito che la strada da percorrere resta "lunga e difficile". Non è ancora chiaro come verrà applicato il cessate il fuoco, dato il numero delle milizie libiche, ma Williams ha riferito che i gruppi armati e le unità militari hanno accettato di tornare alle loro basi. Mercenari stranieri partiranno "da tutti i territori libici" entro tre mesi, ha aggiunto, riferendosi alle migliaia di combattenti siriani schierati dalla Turchia in favore del Governo di accordo nazionale, riconosciuto dall’Onu, e dalla Russia a favore di Haftar. L’accordo prevede anche la formazione di una forza militare congiunta e il monitoraggio delle violazioni.

