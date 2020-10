Stati Uniti, nell'ultimo dibattito-duello il democratico Joe Biden batte Donald Trump

23 ottobre 2020 a

Negli Stati Uniti l'ultimo faccia a faccia televisivo tra i due candidati a presidente, è stato vinto da Joe Biden su Donald Trump. Almeno stando al sondaggio che è stato condotto dalla Cnn dopo il confronto. Secondo il 53 per cento dei telespettatori è stato più brillante Biden, mentre per il 39 Trump. Ma soprattutto secondo il 73 per cento sono corrette le critiche che l'esponente democratico ha rivolto all'attuale presidente. Di contro per un telespettatore su due erano giuste le critiche di Trump a Biden. Insomma Paese diviso, con un vantaggio dello sfidante. Negli Usa si voterà il 3 novembre.

