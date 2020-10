Covid, drammatico record in Francia: oltre 41mila casi positivi e 162 morti in 24 ore

22 ottobre 2020 a

Emergenza Covid: è sempre più drammatica la situazione in Francia. In sole 24 ore sono stati registrati oltre 41mila contagi da Coronavirus, per la precisione 41.622. Si tratta, ovviamente, soltanto dei casi accertati ed è quindi immaginabile che la diffusione della pandemia sia notevolmente maggiore, considerati gli asintomatici. Aumentano anche i morti che sono stati 162 in una giornata. In Europa nessuna nazione aveva mai ufficializzato tanti tamponi positivi in una sola giornata. Il Paese sta vivendo una fase estremamente complessa. E' stata ampliata ulteriormente l'area del coprifuoco e non si escludono (anzi si prevedono) altre drastiche misure in tutto il territorio nazionale.

