Covid, anche la Francia supera un milione di casi. Ecco i primi dieci paesi per numero di contagiati

Anche la Francia supera il milione di contagi da Covid accertati. Sono i dati elaborati dalla Johns Hopkins University ad ufficializzare che quello transalpino è il settimo Paese del mondo ad andare oltre il milione di tamponi positivi. Per l'esattezza nella giornata di oggi, 22 ottobre, il portale dell'università segnala un milione e 369 casi. Le vittime fino ad ora in Francia sono state oltre 34mila. Questi i primi dieci Paesi al mondo per numero di contagi: Stati Uniti 8.338.467, India 7.706.946, Brasile 5.298.772, Russia 1.453.923, Argentina 1.037.325, Spagna 1.005.295, Francia 1.000.369, Colombia 981.700, Perù 874.118, Messico 867.559. I casi ufficiali in Italia sono 449.648.

