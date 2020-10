Covid, Anthony Fauci gela tutti: "Fuori dal virus forse prima del Natale 2021. Distribuzione vaccino dal prossimo anno"

22 ottobre 2020 a

Il Covid non potrà essere sconfitto prima della fine del 2021. Lo sostiene Anthony Fauci, capo dell'Istituto nazionale per la prevenzione delle malattie infettive degli Stati Uniti. "Un vaccino efficace potrebbe esserci già tra fine novembre e dicembre. Ma non sarà distribuito prima del 2021", sostiene Fauci. "Potremo dirci al sicuro, spero, prima del prossimo Natale: quello del 2021, intendo". E' Repubblica che riporta le dichiarazioni di Fauci che spiega come gli scienziati stiano facendo un lavoro straordinario: "I loro studi sul Covid ci hanno già sorpreso e ci sorprendano ancora. Ma per tornare alla normalità serve tempo". Fauci ha sottolineato che gli studi sono a buon punto e che cinque dei vaccini supportati dagli Stati Uniti sono nella fase finale della sperimentazione. Due stanno dando ottimi risultati ed entro la fine del 2020 ci saranno risposte precise e previsioni attendibili. Forse sarà possibile iniettare le prime dosi: "Ma per i grandi numeri c'è da aspettare".

