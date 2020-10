Iliad, problemi in tutta Italia. Segnalazioni soprattutto dalle regioni del nord e del centro

20 ottobre 2020 a

Disservizi da parte della compagnia Iliad. Sono numerosi gli utenti che in buona parte del territorio italiano, nella giornata di oggi 20 ottobre, hanno denunciato problemi di malfunzionamento, come ha riportato anche downdetector.it. Le segnalazioni sono arrivate più o meno da tutto il Paese, ma prevalentemente dalla Lombardia e dal Piemonte nel nord e dall'Umbria e dal Lazio per quanto riguarda il centro Italia. Problemi, anche se minori, anche nelle aree del sud. Non ci sono state prese di posizione né spiegazioni dalla compagnia che negli ultimi mesi è stata scelta da numerosi utenti per le sue offerte considerate particolarmente convenienti.

