Argentina, un milione di casi di Covid. E' il quinto paese al mondo. America latina in ginocchio

L'Europa sta soffrendo per la seconda ondata di Covid, ma dall'altra parte dell'oceano, la situazione è persino peggiore. Anche nel centro e sud America. L'Argentina ha superato un milione di casi confermati. E' diventata la seconda nazione dell'America Latina ad aver raggiunto questo tragico numero e la quinta nel mondo. Le vittime accertate, invece, sono oltre 26mila. L'America Latina è una delle aree più colpite dell'intero pianeta e ospita la metà delle dieci nazioni che hanno dichiarato il maggior numero di casi: insieme all'Argentina, il Brasile, la Colombia, il Perù e il Messico. In Brasile, in particolare, i casi ufficiali sono 5.25 milioni.

