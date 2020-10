Lascia il cellulare alla figlia di due anni, lei la fotografa nuda e manda gli scatti ai contatti della rubrica

19 ottobre 2020 a

Non l'avesse mai fatto. Una madre statunitense, originaria dell'Ohio, trentenne, ha lasciato inavvertitamente il cellulare alla figlia di due anni mentre si asciugava i capelli dopo la doccia, completamente nuda. Risultato? La bimba le ha scattato alcune foto per poi inviarle su snapchat (non si sa come) a tutti i contatti della donna. Emily Schmitt, questo il nome della trentenne, si è accorta dell'accaduto quando un'amica le ha mandato un messaggio: "Grazie per il nudo che mi hai mandato", era scritto nell'sms. E così la donna ha capito tutto. "Ero mortificata, mi sono sentita letteralmente morire", ha raccontato la donna alla stampa locale. Tra i destinatari degli scatti nuda qualche collega del passato e alcuni compagni del college. Una quindicina di persone in totale, che fortunatamente hanno reagito scherzosamente. Emily si è scusata per poi prendere la vicenda ironicamente. Identica la reazione del marito: "Peccato non abbia mandato le foto anche a me", ha affermato.

