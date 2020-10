Negava l'esistenza del Covid: influencer ucciso dal virus. Aveva soltanto 33 anni. Lungo post prima di morire

18 ottobre 2020 a

a

a

Secondo lui il Covid 19 non esisteva. E' morto a 33 anni, proprio a causa del virus. Era Dmitriy Stuzhuk, un influencer ucraino con oltre un milione di follower. Esperto di fitness, sostenitore di una vita salutista, era partito per un viaggio in Turchia era stato contagiato. Rientrato in Ucraina è stato ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Sono subentrate complicazioni cardiache che non è riuscito a superare.

Prima di morire ha pubblicato dall'ospedale sul suo profilo Instagram un lungo post in cui ha ammesso del suo errore spiegando come si è ammalato e mettendo "in guardia tutti. Ero uno che pensava che il Covid non esistesse finché non mi sono infettato. Non ha vita breve. E' pesante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.