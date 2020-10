Covid, la foto che fa piangere il mondo: il bimbo appena nato strappa la mascherina dal volto del medico

18 ottobre 2020 a

C'è una foto che sta facendo commuovere il mondo. Lacrime di gioia e di speranza, ma anche di rabbia e di dolore per come il Covid sta condizionando la vita di ognuno di noi e per quanti lutti abbia causa in ogni paese. La foto è apparsa sui profili social del dottor Samer Cheaib, un ginecologo di Dubai che pubblica sempre selfie con i bimbi appena nati. Soltanto che questa volta il piccino, appena venuto al mondo, ha afferrato la sua mascherina e la sta strappando via. C'è chi lo ha interpretato come un gesto di rabbia nei confronti del virus.

L'immagine è diventata subito virale e in migliaia sostengono che sia la foto dell'anno. Secondo il dottore è un bimbo "con una visione. Era il secondo di una coppia di gemelli il cui parto è avvenuto un paio di settimane fa". E' stato il padre a scattare, proprio mentre il neonato stava afferrando la mascherina del medico.

