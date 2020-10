Coronavirus, Germania in allarme: 7830 casi, è record. L'appello di Angela Merkel: "Restate a casa"

17 ottobre 2020 a

L'Europa intera sembra in ginocchio di fronte al Coronavirus. Anche la Germania, uno dei paesi che era uscito meglio dalla prima ondata di Covid, adesso è messa in allarme da numeri che continuano a crescere e inquietare l'intera nazione.

Per il terzo giorno consecutivo i contagi hanno superato quota 7.000: sono 7.830, un record per la Germania dall'inizio della pandemia. Numeri preoccupanti che hanno indotto la cancelliera Angela Merkel a lanciare un accorato appello a tutta la popolazione. "Restate a casa, evitate ogni spostamento che non sia davvero indispensabile. Ci aspettano mesi difficili ed è fondamentale combattere tutti insieme affinché il virus non si diffonda in modo incontrollabile".

