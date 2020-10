Sanna Marin, la premier della Finlandia in posa senza reggiseno. E parte subito l'hashtag #imwithsanna

17 ottobre 2020 a

a

a

Di sicuro non si è abituati a vedere un premier di un Paese europeo con un simile look. Ma è altrettanto certo come non ci sia nulla di male nell'abbigliamento di Sanna Marin, la giovane premier della Finlandia, la cui foto glamour ha fatto il giro del mondo, suscitando pure non poche polemiche. Sanna Marin, 35enne guida del paese scandinavo già in prima linea nei summit europei, ha deciso infatti di farsi immortalare dalla rivista Trendi, senza reggiseno e davanti all'obiettivo di Jonas Lundqvist, noto fotografo di moda.

Per lei tailleur elegantissimo, pendente al collo molto chic con scollatura di certo non istituzionale, ma assolutamente affascinante. In molti hanno gridato allo scandalo, ma la maggioranza si è schierata a suo favore, tanto che migliaia di donne (e ironicamente anche di uomini) hanno postato foto con scollatura su Instagram, con tanto di hashtag #imwithsanna: "Io sono con Sanna". Una premier bella e competente di 35 anni, forse chi disprezza critica per invidia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.