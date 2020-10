Abusi sessuali su 19 ragazzini, prete arrestato dopo due denunce

16 ottobre 2020 a

a

a

Un prete di 53 anni è accusato di aver stuprato addirittura 19 minorenni. E' un francese lefebvriano, appartenente alla Fraternita di San Pio X. Avrebbe abusato dei ragazzini nel dipartimento francese Vandea, nella regione della Loira. Gli episodi si sarebbero verificati negli ultimi 14 anni, tra il 2006 e il 2020. Dopo la presentazione di due denunce, la procura francese La Roche-sur-Yon aveva aperto le indagini, poi è scattato l'arresto. Un caso che ha scosso duramente la comunità dei lefebvriani. Ancora una volta un sacerdote finisce al centro della cronaca per una vicenda di abusi sessuali. Proprio mentre in Vaticano è iniziato il processo per i presunti abusi sui chierichetti del Papa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.