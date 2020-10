Coronavirus, la regina Elisabetta riappare in pubblico senza mascherina: l'uscita insieme al principe William | FOTO

15 ottobre 2020 a

Prima uscita pubblica per la regina Elisabetta II dall’inizio della pandemia: accompagnata dal principe William, Duca di Cambridge, la regina si è recata in visita presso il Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) vicino Salisbury, a Porton Down.

Un’occasione per incontrare scienziati che fanno ricerca sul Coronavirus oltre agli esperti coinvolti nei test e nella diagnosi di avvelenamento da Novichok per l’ex agente russo Sergei Skripal e per la figlia Yulia nel 2018. Le misure di sicurezza erano state rafforzate in vista della visita della sovrana con tanto di "test per le 48 persone che sono entrate in contatto con lei e il rispetto delle rigide norme di distanziamento", ha reso noto Buckingham palace. La regina non indossava la mascherina.

