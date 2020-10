Vaccino anti Covid, si ammala uno dei volontari: Johnson & Johnson sospende le sperimentazioni

13 ottobre 2020 a

a

a

Interrotto lo sviluppo del vaccino anti Covid da parte della Johnson & Johnson. Gli studi sono stati temporaneamente fermati per la malattia inspiegabile che ha aggredito uno dei volontari a cui era stato somministrato il farmaco. E' stata la Cnn a dare la notizia. La multinazionale ha diffuso una nota in cui spiega che "la malattia del partecipante ai test clinici è oggetto di valutazione da parte del Consiglio indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati (Dsmb) e dal nostro personale interno. Eventi avversi, come malattia o incidenti, anche seri — ha sottolineato la società — rientrano ogni studio clinico, soprattutto se di larga scala". Johnson & Johnson non ha fornito dettagli né spiegazioni in merito alla malattia insorta. Per prima cosa ora dovrà accertare la possibile relazione con la somministrazione del farmaco.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.