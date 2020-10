Regina Elisabetta richiama Harry a Londra: è indispettita dal video sulle presidenziali Usa con Meghan

11 ottobre 2020 a

a

a

Harry e Meghan danno ancora grattacapi alla Regina Elisabetta. Tanto che i Sussex, o meglio il nipote perché la duchessa non viene menzionata dai tabloid inglesi, dovrà tornare a Londra per un confronto con Sua Maestà.

La 94enne sovrana non avrebbe infatti gradito l'intromissione della coppia nelle elezioni americane. Il principe «ha oltrepassato il limite» con un video in cui, insieme alla moglie, si esprimeva sul voto delle presidenziali.

The Sun riferisce che la regina ha richiesto un confronto urgente con il nipote dal momento che il personale di servizio di Frogmore Cottage, la residenza britannica ufficiale dei Sussex, è stato allertato dopo mesi di inattività. Il quotidiano parla anche di un'accesa telefonata tra Elisabetta e il nipote.

Martedì 22 settembre, i Duchi del Sussex sono apparsi in tv per celebrare la nomina fra le 100 persone più influenti del 2020 secondo il Time. Harry e Meghan hanno parlato delle imminenti elezioni americane di inizio novembre e per lanciare un messaggio: «Questa è l'elezione più importante della nostra vita. Votate e respingete i discorsi di odio e la disinformazione».

