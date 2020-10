"Ilona Staller dà il vitalizio in beneficenza", l'annuncio dell'avvocato di Cicciolina: l'ex stella del porno aiuta i bisognosi del Covid

10 ottobre 2020 a

a

a

Ilona Staller torna alla ribalta. Cicciolina, ex stella del porno. dà il suo vitalizio per aiutare i bisognosi del Covid. Lo dice il suo avvocato. «Ilona Staller dà in beneficenza il vitalizio per aiutare le persone bisognose nel drammatico momento economico del Covid-19. Ed esorta tutti i politici a tagliarsi lo stipendio e aiutare concretamente i poveri che sono tantissimi in Italia. Basta con le parole». Così all’Adnkronos Luca Di Carlo, noto con lo pseudonimo ’l’avvocato del diavolo', difensore di Ilona Staller e di 97 ex parlamentari tra senatori e deputati, dopo le dichiarazioni rese dall’ex attrice hard e icona del Partito dell’Amore. «L’attuale sistema governativo deliberante è una dittatura che fucila i diritti soggettivi di ogni essere vivente. La delibera sul taglio dei vitalizi - afferma Di Carlo ripercorrendo quanto già dichiarato nel verbale di udienza di discussione del Tribunale in autodichia della Camera - va resa nulla poichè diventa un principio valido per tagliare, con il ricalcolo, anche le pensioni contributive dei lavoratori italiani».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.