Cane robot per servire gelati e abbassare il rischio Covid: l'ultima invenzione in Giappone | Video

Un cane robot che serve il gelato per diminuire i contatti diretti tra persone e prevenire la diffusione del Covid 19. In Giappone presidia numerosi banconi. A sviluppare il progetto è stata la società Connected Robotics che ha chiamato il cane gelataio Reita-Kun.

Prepara il cono in 27 secondi. Secondo la società produttrice, il robot aiuta a prevenire la diffusione del Covid perché riduce in modo drastico il contatto tra clienti e personale. Connected Robotics sostiene anche che "i robot attireranno più clienti". Dopo il lancio, il robot è stato reso disponibile in diversi colori: il cane blu, il drago viola e un cucciolo rosa.

