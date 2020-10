Royal family, Coronavirus: quarantena per la contessa di Wessex, la preferita della Regina Elisabetta: aveva corso la maratona

10 ottobre 2020 a

In Gran Bretagna boom di contagi. I casi aumentano ogni giorno e c'è una quarantena nella Royal Family. Si è autoisolata Sophie Wessex dopo essere entrata in contatto con qualcuno risultato positivo al Covid-19.

Secondo quanto riferisce il Mirror, la nuora della regina - è la sua preferita e lo è anche di Kate Middleton - non presenta alcun sintomo.

"All'inizio di questa settimana la contessa del Wessex è entrata in contatto con qualcuno che è risultato positivo al test per COVID-19. "Non manifesta alcun sintomo, ma segue tutte le linee guida governative pertinenti e si isola da sola a casa", riferisce una nota della famiglia reale.

Una fonte del palazzo tranquillizza sul fatto di un possibile contatto fra Sophie ed Elisabetta II. “La contessa non è stata in contatto con la regina o con altri reali al di fuori della sua famiglia da quando ha incontrato la persona colpita", viene riferito.



È stata una settimana intensa di impegni per Sophie che domenica scorsa ha corso per 1,5 miglia sotto la pioggia battente insieme ai 45.000 che hanno preso parte a una maratona di Londra. Sophie di Wessex è la moglie di Edoardo, il figlio minore di Sua Maestà.

