Covid, drammatico record in Francia, nuova impennata dei casi: oltre 20mila contagi in un giorno. 62 morti

Emergenza Coronavirus, record negativo della Francia che in un solo giorno ufficializza oltre 20mila nuovi casi di Covid, per l'esattezza 20.339 tamponi positivi in sole 24 ore. I morti sono stati 62. Ma il dato forse più preoccupante è la percentuale delle positività dei test che arriva al 10.4 per cento. Le autorità mediche francesi hanno spiegato di essere convinte che il Paese dovrà fare i conti con il Covid fino alla prossima estate. A tutte le regioni transalpine dalle autorità sanitarie del Consiglio scientifico sono stati prospettati sei mesi difficili. A maggio soltanto il 4.5% della popolazione aveva già sviluppato anticorpi contro il virus. Intanto è stato deciso di annullare la Parigi-Roubaix.

