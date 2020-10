Etiopia, attacco di miliziani: strage di civili, uccisi 14 attentatori

09 ottobre 2020 a

Almeno 14 civili, di cui uno straniero, sono morti in un attacco di miliziani nel distretto etiope di Dangur e 14 attentatori sono stati uccisi dalle forze di sicurezza. Lo ha reso noto un funzionario della regione occidentale di Benishangul-Gumuz in Etiopia. Otto persone stanno ricevendo cure mediche per le ferite riportate, ha detto il capo della sicurezza della regione, Gashu Dugaz. Altri due precedenti attacchi hanno ucciso decine di persone nelle ultime settimane. Gashu ha riferito che due aggressori sono stati catturati vivi e cinque kalashnikov sono stati sequestrati. Truppe etiopi e membri della polizia federale e regionale sono attualmente dispiegati nella regione vicino alla Diga del Rinascimento. Alcune parti della regione sono sotto il comando militare in seguito agli attacchi. Un residente di Dangur Woreda, Abinet Tezaw, ha detto all’Associated Press che le minoranze etniche nella regione, Amhara e Agaws, erano l’obiettivo e la gente teme che gli attacchi possano continuare.

