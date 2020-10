Russia, imprenditore si dà fuoco a San Pietroburgo: "Buon compleanno Putin"

08 ottobre 2020 a

Un anziano che portava con sè un cartello con la scritta ’Buon compleanno Putin’ si è dato fuoco in una affollata strada del centro di San Pietroburgo. Lo hanno riferito i media russi, tra cui Moscow Times, ricordando che ieri 7 ottobre il presidente russo ha compiuto 68 anni. L’uomo, un imprenditore di 71 anni, è ricoverato in gravi condizioni con ustioni di primo e secondo grado sul 45% del corpo.

La polizia ha dichiarato che l’uomo era sotto osservazione da parte di un servizio psichiatrico. Si tratta della seconda immolazione in Russia nel giro di una settimana, dopo che venerdì scorso la giornalista indipendente Irina Slavina è morta dopo essersi data fuoco di fronte a una sede della polizia. Slavina lo ha fatto dopo aver pubblicato su Facebook un post in cui chiedeva di «dare la colpa alla Federazione russa» per la sua morte, avvenuta un giorno dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua abitazione cercando prove legate al suo coinvolgimento con l’opposizione.

