Regina Elisabetta, il no di Kate Middleton al primo invito: la clamorosa rivelazione sulla duchessa di Cambridge

Anche la Regina Elisabetta incassa dei "no" agli inviti. E Sua Maestà la Regina, lo ha ricevuto addirittura da una componente della Royal Family: Kate Middleton, duchessa di Cambridge.

The Indipendent rende noto che Kate ha rifiutato il primo invito in assoluto ricevuto dalla regina per celebrare il Natale con la famiglia reale a Sandringham. E' il nuovo libro. Battle of Brothers, scritto dallo storico Robert Lacey sulla famiglia reale e sul rapporto tra i duchi di Cambridge e Sussex, a fare questa rivelazione. La pubblicazione uscirà alla fine di questo mese.

Per il Daily Mail, Lacey afferma che quando Elisabetta II ha esteso per la prima volta un invito a Catherine per unirsi alla famiglia reale per il loro tradizionale pranzo di Natale nel 2006, l'allora 24enne ha rifiutato. La motivazione è ben precisa: Kate non era ancora ufficialmente fidanzata col primogenito del Principe Carlo e Diana.

Secondo Lacey, che lavora come consulente storico per il film drammatico di successo di Netflix The Crown, Catherine voleva aspettare fino a quando non si fosse fidanzata prima di unirsi alle festività natalizie della famiglia reale.

Catherine "sarebbe andata a Sandringham il giorno di Natale solo una volta fidanzata e con l'anello per dimostrarlo. La duchessa di Cambridge ha fatto la sua prima apparizione a Sandringham per le celebrazioni natalizie della famiglia reale nel 2011, otto mesi dopo che lei e il duca di Cambridge si erano sposati all'Abbazia di Westminster".

