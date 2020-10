Trump torna alla Casa Bianca e si toglie la mascherina. Biden: "Non avrei dovuto dargli del pagliaccio"

06 ottobre 2020 a

Il presidente Donald Trump è appena arrivato alla Casa Bianca dopo essere stato dimesso poco fa dal Walter Reed National Military Medical Center, dove è rimasto ricoverato tre notti per il Coronavirus. Sceso dall’elicottero Marine One, Trump è entrato alla Casa Bianca dal balcone della camera blu e ha salutato con il pollice alzato dopo essersi tolto la mascherina. Intanto Joe Biden si pente di aver dato del "pagliaccio" a The Donald. "Avrei dovuto dire che era una buffonata invece di dargli del pagliaccio", ha detto il candidato democratico una settimana dopo il primo dibattito con il presidente americano. "È stato molto difficile", ha aggiunto Biden parlando del dibattito, 90 minuti di scintille, interruzioni e attacchi personali.

