Regina Elisabetta, il piano segreto per far vivere Harry e Meghan in Africa: i dettagli della fuga clamorosa

The Queen e la fuga per Harry e Meghan. Un piano segreto di Sua Maestà la Regina per il nipote e la moglie americana che doveva portarli in Africa. Lo rivela The Mirror che riporta i contenuti del nuovo libro Battle of Brothers, sulla presunta rottura della relazione tra i principi William e Harry, con l'autore Robert Lacey che rivela come i Sussex fossero entusiasti del piano di fuga della Regina in Africa.

Sua Maestà ha infatti suggerito ai Sussex di trascorrere un anno o due a Johannesburg nel 2019. La Regina sapeva quanto la coppia fosse disperata per un'esistenza "ordinaria".

Elisabetta II voleva offrire alla coppia un ruolo all'interno del Commonwealth britannico delle Nazioni, con il piano di ideare una posizione che consentisse loro di essere "autosufficienti" e in linea, ma non una minaccia per William come erede.

Non è chiaro il motivo per cui la mossa in Africa sia fallita.

Nel marzo scorso, Harry e Meghan hanno annunciato che si sarebbero dimessi da reali senior e attualmente vivono a Los Angeles con l'obiettivo di diventare finanziariamente indipendenti.

