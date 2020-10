Maltempo, anche numerose zone della Francia in ginocchio: allagamenti, crolli, fango e dispersi | Video

04 ottobre 2020 a

Il maltempo ha messo in ginocchio parte del nord Italia nel primo fine settimana di ottobre, ma la stessa cosa è accaduta anche in Francia. Bombe d'acqua, allagamenti, strade invase dal fango, paesi isolati. Diversi i ponti distrutti dalla furia dei fiumi. Intorno a Nizza in meno di 12 ore sono caduti addirittura 500 millimetri di pioggia. Si tratta dell'equivalente delle precipitazioni di un anno.

Anche in Francia numerosi i dispersi, tra cui due vigili del fuoco. Il presidente Emmanuel Macron ha voluto ringraziare tutti gli uomini che hanno lavorato ore ed ore per cercare di soccorrere le popolazioni e i territori colpiti dalla furia della pioggia.

