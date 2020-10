Lo stilista Kenzo è morto, aveva 81 anni. La famiglia: "Complicazioni a causa del Covid 19"

04 ottobre 2020 a

Il Covid 19 ha fatto un'altra vittima nota in tutto il mondo. E' morto lo stilista Kenzo Takada, fondatore della casa di moda che portava il suo nome: Kenzo. Aveva 81 anni. E' stato il portavoce del marchio ad annunciarlo. Kenzo è stato il primo stilista giapponese a stabilirsi a Parigi e a imporsi anche nel complesso mercato europeo. Il suo cuore ha smesso di battere nella giornata di oggi, domenica 4 ottobre, all'ospedale a Neuilly-sur-Seine. E' stata la famiglia a precisare che all'origine del suo decesso ci sono le complicazioni dovute al Covid. Era nato il 27 febbraio 1939 a Himeji, nella prefettura di Hyogo. Dopo gli studi a Tokyo aveva subito iniziato a lavorare come designer freelance. Il primo grande successo come stilista, la presentazione delle sue collezione a New York e Tokio nel 1971. Da quel momento l'ascesa che lo ha portato a diventare universalmente conosciuto. Recentemente aveva ceduto il marchio.

